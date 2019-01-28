2019/01/28 | 16:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: عمقت أسعار النفط من خسائرها لنحو 2% خلال تعاملات اليوم الاثنين، مع عودة نشاط التنقيب الأمريكي إلى جانب مزيد من إشارات التباطؤ بثاني أكبر اقتصاد بالعالم.





وتأثر الذهب الأسود بالسلب مع إضافة الشركات الأمريكية منصات للتنقيب عن النفط للمرة الأولى خلال العام الجاري، ما يشير إلى أن إنتاج النفط الأمريكي قد يشهد مزيداً من الارتفاع.





وصعد عدد منصات التتنقيب عن النفط في الولايات المتحدة بمقدار 10 منصات خلال الأسبوع المنتهي في 25 يناير الجاري بعد إغلاق 21 منصة في الأسبوع السابق له.





وكان التقرير الأسبوعي لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية كشفت عن استقرار إنتاج الولايات المتحدة من النفط عند أعلى مستوى في تاريخه والبالغ 11.900 مليون برميل يومياً.





وتعرضت أسعار الخام لضغوط مع إعلان بيانات اقتصادية تشير لتراجع أرباح الشركات الصناعية في الصين خلال شهر ديسمبر الماضي للمرة الثانية على التوالي، ما يثير قلق المستثمرين كون بكين مستهلكاً رئيسياً للنفط.





وبحلول الساعة 9:33 صباحاً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر مارس بنحو 1.9% إلى 60.48 دولار للبرميل.





كما هبط سعر العقود المستقبلية لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر مارس بنسبة 2% ليسجل 52.63 دولار للبرميل.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محدث.. النفط يعمق خسائره لـ2% مع عودة نشاط التنقيب الأمريكي) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محدث.. النفط يعمق خسائره لـ2% مع عودة نشاط التنقيب الأمريكي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).