2019/01/28 | 16:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ بابل وجه محافظ بابل السيد كرار صباح العبادي التعازي الى أبناء الديانة الايزيدية في العراق و العالم بوفاة أمير الديانة الايزيدية في العراق و العالم “تحسين بك”.و جاء في نص التعزية التي تقلت ايزيدي 24 نسخة منها :- #تعزية أعزي ابناء الديانة الايزيدية في العراق والعالم وبابل خاصةً بوفاة سمو الأمير […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ بابل يعزي الايزيديين بوفاة الامير “تحسين بك”) نشر أولاً على موقع (ايزيدي 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ بابل يعزي الايزيديين بوفاة الامير “تحسين بك”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايزيدي 24).