نايا جاكس تطيح بابرز مصارعي  “رويال رامبل 2019” بعد معارك شرسة (فيديو)

2019/01/28 | 16:38

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متابعة -عراق برس-28كانون الثاني/ يناير: شاركت المصارعة نايا جاكس في معركة عرض “رويال رامبل 2019“، وتحديدًا في النزال الملكي، عندما قام آر تروث بالدخول إلى الحلبة كرقم 30 في تلك المواجهة.

وخاضت جاكس منافسة شرسة ضد خصوم مخضرمين، أبرزهم راندي أورتن وري مستريو ودولف زيغلر حتى أنهم لجأوا للتحالف من أجل إبعادها عن المنافسة.

نايا جاكس قامت بمباغتة آر تروث بضربة قوية وقع على إثرها، لتدخل الحلبة مكانه، وتقوم بالهجوم على الأفعى راندي أورتن، بتعاون مع ري ميستريو.

ولكن أرادت أن تخدع ري ميستريو الذي فطن سريعًا إلى هذا الأمر وقام بتنفيذ ضربته القاضية عليها، ثم قام بمساعدة دولف زيغلر في إقصاء “نايا”، بعد أن حصلت على ضربة عنيفة من راندي أورتن.

وقد تبقّى في المعركة الملكية، في نهايتها، كل من سيث رولينز والوحش بين الرجال برون سترومان، حيث دارت بينهما معركة كبيرة.انتهى (1)

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