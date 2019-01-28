سيول تتجه نحو واسط

2019/01/28 | 16:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مدير عام الدفاع المدني، الاثنين، أن السيول القادمة من ايران بدأت تتجه نحو محافظة واسط، مشيرا الى قطع طريق "غير مؤثر" وغرق خمسين منزلا في قرية الرهيمية ب‍النجف، فيما أكد أن موقف الامطار "مطمئن".وقال اللواء كاظم سلمان بوهان في تصريح صحافي، إن "سيولا من الجمهورية الاسلامية بدأت تتجه نحو محافظة واسط"، مشيرا الى أن "نهر الجباب سيستوعب تلك السيول باتجاه نهر دجلة".

واشار بوهان الى "انقطاع طريق ديالى - واسط وهو غير مؤثر"، مؤكدا أن "موقف الامطار مطمئن لغاية الان".

وفي محافظة النجف، لفت بوهان الى "وجود سيول متوسطة الشدة تتجه من البادية نحو بحر النجف"، موضحا أنها "اغرقت ٥٠ بيتا بدائيا في قرية الرهيميه التابعة الى ناحية النور".

وأكد مدير الدفاع المدني أن "الوضع مسيطر عليه، ولا مؤشر عن وجود سيول في بقية المحافظات".

وتوقعت هيئة الانواء الجوية، الخميس الماضي، ان تشهد البلاد تساقط امطار غزيرة، فيما اشارت الى ان هناك مناطق ستتعرض الى موجة سيول قادمة من ايران.

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