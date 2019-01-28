اللواء الثاني في الحشد يباشر بانقاذ العوائل المحاصرة جراء الأمطار في النجف الأشرف

2019/01/28 | 16:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه آمر اللواء الثاني في الحشد الشعبي، الاثنين، الجهد الهندسي للمشاركة بعملية انقاذ عدد كبير من العوائل المحاصرة جراء الأمطار الغزيرة التي شهدتها محافظة النجف الاشرف خلال الساعات الماضية.وقال اعلام اللواء الثاني في بيان انه "بعد وصول نداء الاستغاثة من العوائل الكريمة التي تسكن في مناطق شمال مدينة النجف وجه آمر اللواء الثاني بالحشد ...

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