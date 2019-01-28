عمليات نينوى للحشد والجيش يبحثان تعزيز التنسيق المشترك لإدامة الإستقرار الأمني

2019/01/28 | 16:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث الحشد الشعبي والجيش, الاثنين, تعزيز التنسيق المشترك لإدامة زخم الإستقرار الأمني المتحقق في نينوى.وقال موفدنا ان "نائب قائد عمليات الحشد الشعبي في نينوى الحاج ابو حيدر العنزي التقى بنائب قائد عمليات نينوى للجيش اللواء الركن جاسم محمد خليل وبحث الجانبان التنسيق المشترك لإدامة الإستقرار الأمني المتحقق في المحافظة".واضاف الموفد ان " قيادتي ...

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