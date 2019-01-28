2019/01/28 | 16:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك ناو – خاص وصلت قوة تابعة للواء 61 من الفرقة الخاصة العراقية الى مدينة كركوك.وقال مصدر عسكري اشترط عدم ذكر اسمه، إن ” الفوج الاول التابع للواء 61 من الفرقة الخاصة وصل الى مدينة كركوك وسيكون مقره في منطقة حي الواسطي بدلاً من فوج صلاح الدين التابع لجهاز مكافحة الارهاب”.وأضاف المصدر في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وصول قوة تابعة للواء 61 من الفرقة الخاصة الى كركوك كركوك ناو.

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