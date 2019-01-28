اكبر النواحي الحدودية مع ايران تعلن حالة الاستنفار القصوى

2019/01/28 | 16:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك ناو- ديالى تم إعلان حالة الاستنفار القصوى في مندلي، أكبر النواحي الحدودية مع ايران تحسباً لتزايد السيول.وقال مدير ناحية مندلي وكالة، مازن اكرم إن ” السلطات الحكومية في مندلي اعلنت حالة الاستنفار القصوى بناءً على تقرير رسمي من الحكومة المركزية يفيد بهطول امطار غزيرة على الحدود العراقية الايرانية تؤدي الى بروز سيول تتدفق […]

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