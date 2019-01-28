2019/01/28 | 16:38

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تحالف الإصلاح والإعمار يكشف معلومات جديدة عن مرشح وزارة الداخلية

بغداد -

كلمة

أكد تحالف الاصلاح والاعمار قرب حسم أزمة استبدال مرشح

وزارة الداخلية فالح الفياض بمرشح اخر، للإسراع باستكمال الكابينة

الوزارية لرئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي.

وقال النائب عن التحالف علي البديري في تصريح صحفي اطلعت عليه

«موقع كلمة الإخباري» ان "هناك مفاوضات وحوارات من

أجل التوصل الى حل لأزمة إكمال الكابينة الوزارية، لحكومة عادل

عبدالمهدي".

وأضاف أن "بوادر حل الازمة تسير بشكل هادئ".

وقال إن "قضية تغيير فالح الفياض بمرشح اخر، ستحسم قريباً جداً، دون

طرح أي أسماء بديلة عنه لغاية الآن".

وأوضح أن "كافة الاسماء التي تنشر على أنها بديلة للفياض مجرد

تسريبات اعلامية لا صحة لها".

وكان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي نهاية الفصل التشريعي الأول

للدورة النيابية الرابعة، دون استكمال الكابينة الوزارية.

وفشل البرلمان طيلة فصله التشريعي من استكمال التصويت على الكابينة

الوزارية، المتضمن عدم التصويت على الوزراء الامنيين (الدفاع،

الداخلية)، بالاضافة الى العدل، ويعود سبب تاخر استكمال وزراء حكومة

عادل عبد المهدي، لعدم توافق الكتل السياسية فيما بينها على مرشحي

الوزارات.

وكان رئيس تحالف الاصلاح والاعمار عمار الحكيم قد دعا، السبت، 26

كانون الثاني، 2019، قادة تحالف البناء للحوار واكمال الكابينة

الوزارية بعيداً عن "لي الاذرع’".

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