2019/01/28 | 16:38

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بالصور: سيول قادمة من إيران تحاصر مناطق في ديالى

بغداد -

كلمة

كشف مسؤول محلي في محافظة ديالى يوم الإثنين، عن وصول موجة

سيول جارفة الى مناطق شرقي المحافظة.

وقال مدير ناحية قزانية مازن أكرم في بيان حصل «موقع كلمة

الإخباري» على نسخة منه إن "موجة سيول قوية متدفقة من

الحدود الإيرانية، وصلت الى مناطق أطراف قزانية شرقي ديالى".

وأضاف "هذه السيول ملأت وادي ترساق الكبير كذلك وديان أخرى، فضلاً

عن قطعها الطريق الاستراتيجي الرابط مع محافظة واسط".

وقال، إن "الموجة قوية جداً لدرجة أنها عزلت 5 قرى حدودية وأصبح

الوصول اليها صعب في الوقت الراهن".

ولفت إلى أن "جميع الدوائر والأهالي في حالة استنفار الآن، دون

تسجيل اضرار بشرية وفقا للمعلومات الأولية".

وتجتاح سيول قوية مناطق قزانية ومندلي الحدودية شرقي ديالى خلال

مواسم الأمطار لمحاذاتها الى المرتفعات الايرانية.

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