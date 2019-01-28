الكمارك: أعادة أصدار أرساليتي أدوية بشرية مخالفة في بوابة البصرة

2019/01/28 | 16:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الهيئة العامة للكمارك محطة كمرك بوابة البصرة، اليوم الأثنين، عن اعادتها حاويتين حجم ٤٠ قدم تحمل أدوية بشرية بدون أوراق رسمية ذات منشأ سوري وهندي.وذكر بيان للهيئة، تلقت وكالة النبأ للأخبار نسخة منه، أن "لجنة الكشف الكمركي العاملة في المنفذ أجرت التدقيق على الحاويتين وظهر عدم وجود أوراق رسمية لها وقد قامت الهيئة باتخأذ الأجراءات القانونية النافذة بحقها وسيلت بالسيل الكمركي وتم اعادتها الى بلد الأصدار".

وأضافت الهيئة، انها "تطبق القوانين والتعليمات النافذة وأن من أولوياتها حماية المستهلك العراقي من خلال تكثيف إجراءاتها للحد من دخول المواد المخالفة للمواصفات العراقية والتي تمس حياة المواطن".

تحرير: عامر الشيباني

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