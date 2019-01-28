2019/01/28 | 16:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: -pPluxBrt84

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الحاجة ام عامر:" الحلوة حلوة بدون ما تنفخ شفايفها وتسويهن براطم" !!!) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الحاجة ام عامر:" الحلوة حلوة بدون ما تنفخ شفايفها وتسويهن براطم" !!!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفرات).