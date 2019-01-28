إثر مشاجرة .. امرأة عراقية تلقي زوجها من فوق سطح المنزل (صورة)

2019/01/28 | 16:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس – بغداد أقدمت امرأة كردية في محافظة السليمانية على رمي زوجها من سطح المنزل بمساندة ابنتها، مما أدى إلى كسر رجله.وقال كاروان وهو زوجها في حديث لوسائل إعلام ناطقة باللغة الكردية اليوم (28 كانون الثاني 2019) إن “زوجتي وبمساعدة من ابني قاما بضربي ثم رميي من سطح المنزل، مما أسفر عن كسر في […]

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