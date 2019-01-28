تحرير فتاة وامرأة ايزيديتين من اسر تنظيم “داعش” الارهابي في سوريا

2019/01/28 | 16:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – شنكال أعلنت قوات سوريا الديمقراطية اليوم الاثنين 28 يناير/ كانون الثاني 2019، عن تحرير اثنين من النساء الايزيديات الأسرى لدى تنظيم داعش الارهابي المتطرف، كان قد خطفهم عناصر التنظيم الارهابي مع الألاف من الايزيديين في الثالث من اب / اغسطس 2014، عندما هاجم التنظيم الارهابي وعناصره قضاء سنجار/ شنكال والقرى الايزيدية المجاورة […]

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