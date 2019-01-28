المبعوث الأممي إلى اليمن يصل صنعاء بعد أيام من زيارة مماثلة

2019/01/28 | 16:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو – أربيلوصل المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، الإثنين، إلى العاصمة صنعاء، بعد أيام فقط من زيارة مماثلة للمدينة الواقعة تحت سيطرة الحوثيين.وقال مصدر مسؤول في مطار صنعاء الدولي، إن المبعوث الأممي وصل إلى المطار قادماً من العاصمة الأردنية عمان، حيث يتواجد مكتبه.وأضاف المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه كونه غير مخول بالحديث لوسائل الإعلام، أن "مسؤولين في وزارة الخارجية بإدارة الحوثيين، كانوا في استقباله بالمطار"، دون التطرق لتفاصيل أخرى.ومن المقرر أن يعقد المبعوث الأممي لقاءات مع مسؤولين في جماعة الحوثي، تبحث مسألة تنفيذ اتفاق ستوكهولم، واستمرار التهدئة الميدانية.ويوم الأربعاء الماضي، غادر غريفيث، صنعاء، بعد زيارة استمرت ثلاثة أيام، عقد خلالها لقاءات مع قيادات في جماعة الحوثي، تناولت سبل تنفيذ اتفاق ستوكهولم المتعثر، قبل أن ينتقل إلى العاصمة السعودية الرياض، ولقائه في اليوم التالي، الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، الذي بحث معه جهود إحلال السلام في البلاد. وقال وزير الخارجية اليمني، خالد اليماني، الأحد الماضي، إن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، وعده خلال لقائه به في نيويورك بأن"الحوثيين" سينسحبون من مدينة وموانئ الحديدة، من أجل تنفيذ اتفاق ستوكهولم.وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، توصلت الحكومة اليمنية والحوثيون، لاتفاق في مشاوراتهما في السويد يقضي بوقف إطلاق النار في الحديدة، وانسحاب قوات الطرفين إلى خارج المدينة الخاضعة لسيطرة الحوثيين، كما توصل الطرفان إلى تفاهم لتحسين الوضع في تعز، وتبادل الأسرى الذين تجاوز عددهم 16 ألفاً من الطرفين.ورغم مرور نحو شهر ونصف على الاتفاق، إلا أنه لم يتم تحقيق أي تقدم في تطبيقه على الأرض.

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