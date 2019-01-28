2019/01/28 | 16:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع/العثور على كدس يضم 8 صواريخ جهنمي شمال الموص

28/01/2019 16:34:00 PM |

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واع بغداد

عثرت قوات الحشد الشعبي، اليوم الاثنين، على كدس للعبوات والمقذوفات الحربية التابعة لعصابات داعش الارهابية معدة للتفجير خلال عملية امنية شمال مدينة الموصل.

وذكر بييان لاعلام الحشد تلقته( وكالة أنباء الاعلام العراقي واع )ان مفرزة مكافحة المتفجرات التابعة للواء 50 في الحشد وبعد معلومات استخباراتية عثرت على كدس للعبوات والمقذوفات الحربية خلال عملية امنية في بلدة بطنايا شمال الموصل"، مبينا ان" اللواء 50 نفذ عملية مسح ميداني في بطنايا اسفرت عن العثور على كدس للعبوات يتكون من ٨ صواريخ ما تعرف بـــ "الجهنمي" و ١٠ مقذوفات حربية".

واضاف ان " جهود مفرزة مكافحة المتفجرات تكللت برفع العبوات تم التخلص منها بشكل آمن".

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