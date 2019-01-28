English | كوردى


شاهد بالفيديو.. فيتو | الفصل الاول كابينة وتشريعات | مع محمد الساعدي 2019/1/27
2019/01/28 | 16:56
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

مصدر الفيديو: p6XnWlJmy9Y

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. فيتو | الفصل الاول كابينة وتشريعات | مع محمد الساعدي 2019/1/27) نشر أولاً على موقع (قناة الراصد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. فيتو | الفصل الاول كابينة وتشريعات | مع محمد الساعدي 2019/1/27) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الراصد).

كامل التفاصيل في: قناة الراصد ✓


Sponsored Links

اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
بالفيديو والصور
الأكثر شيوعا