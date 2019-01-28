2019/01/28 | 16:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مركز الإعلام الأمني،اليوم الاثنين، القبض على اخطر المتهمين في عمليات السطو المسلح خلال مطاردته من بغداد الى محافظة واسط.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الداخلية تلقي القبض على اخطر المتهمين بجرائم السطو المسلح) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الداخلية تلقي القبض على اخطر المتهمين بجرائم السطو المسلح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).