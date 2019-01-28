2019/01/28 | 17:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: حققت شركة "كاتربيلر" أرباحاً بأقل من توقعات المحللين خلال الربع الأخير من العام الماضي،

وأظهرت نتائج أعمال الشركة الأمريكية العاملة في قطاع الصناعة، اليوم الإثنين، إنها سجلت أرباحاً بلغت 1.048 مليار دولار (1.78 دولار للسهم) خلال الثلاثة أشهر المنتهية في ديسمبر الماضي، مقارنة مع خسائر 1.299 مليار دولار (2.18 دولار للسهم) خلال نفس الفترة من عام 2017.





وبلغ نصيب السهم من الأرباح باستثناء البنود والمواد غير المتكررة نحو 2.55 دولار للسهم، مقارنة مع 2.16 دولار للسهم في الفترة المقارنة، ومقابل توقعات بـ2.99 دولار للسهم.





فيما ارتفعت إيرادات الشركة بنحو 11% إلى 14.34 مليار دولار خلال الفترة من سبتمبر حتى ديسمبر الماضي، مقارنة مع 12.89 مليار دولار في الفترة ذاتها من عام 2017.





وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أن "كاتربيلر" سوف تسجل إيرادات عند 14.33 مليار دولار.





وقالت الشركة أنها قامت بإعادة شراء أسهم بقيمة 1.8 مليار دولار في الربع الرابع من 2018.





وعلى مدار عام 2018، حققت الشركة أرباحاً 11.22 دولار للسهم، مقارنة مع 6.88 دولار للسهم في 2017.





وعلى مستوى الإيرادات، فجاءت 54.7 مليار دولار في عام 2018، مقارنة مع 45.5 مليار دولار في العام السابق له.





وتوقعت الشركة أن تحقق أرباحاً للسهم تتراوح بين 11.75 دولار للسهم إلى 12.75 دولار في العام الجاري، في مقابل توقعات للمحللين عند 12.73 دولار للسهم.





وقالت الشركة إنها التوقعات جاءت نتيجة لافتراص زيادة متواضعة في المبيعات على أساس أساسيات أسواقنا النهائية المتنوعة بالإضافة إلى البيئة الاقتصادية والجيوسياسية.





وتراجع سهم "كاتربيلر" بنسبة 6% في تعاملات ما قبل الجلسة.





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