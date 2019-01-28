تقرير: الولايات المتحدة تستعد لاقتراض تريليون دولار للعام الثاني

2019/01/28 | 17:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: تستعد وزارة الخزانة الأمريكية لتسجيل مبيعات مرتفعة من الديون طويلة الأجل من أجل تمويل عجز الموازنة الحكومي الكبير، وسط توقعات باقتراض أكثر من تريليون دولار للعام الثاني على التوالي.





وأفاد تقرير نشرته وكالة بلومبرج الأمريكية نقلاً عن العديد من الخبراء الاستراتيجيين، اليوم الاثنين، بأن وزارة الخزانة ستعلن يوم الأربعاء المقبل طرح سندات وأوراق الخزانة عند مستويات مرتفعة.





ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي قيمة الأوراق المالية لآجل 3 و10 و30 عاماً التي سيتم طرحها في مزادات إعادة التمويل بالأسبوع المقبل بنحو 84 مليار دولار.





في حين أن هذا الرقم يزيد بأكثر من مليار دولار على إجمالي هذه الآجال الثلاثة قبل 3 أشهر مضت، وهو ما يرجع إلى أن حجم مبيعات السندات لآجل 3 أعوام كانت بالفعل مرتفعة في ديسمبر الماضي.





ويأتي المعروض المرتفع من أوراق الخزانة بعد التخفيضات الضريبية التي تم إقرارها في أواخر 2017 وزيادة الإنفاق الحكومي في ظل الإدارة الأمريكية الحالية.





وصعد صافي إجمالي سندات الخزانة المصدرة في عام 2018 إلى 1.34 تريليون دولار وهو أكثر من ضعف مستويات العام السابق له والبالغة 550 مليار دولار.





ويتوقع المحلل ستيفين زينج من "دويتشه بنك" أن يصل حجم الديون المصدرة في العام الحالي 1.4 تريليون دولار.





وكان عجز الموازنة الأمريكية المالي وصل إلى أعلى مستوى في 6 سنوات عند 780 مليار دولار خلال عام 2018 ويتوقع مكتب الميزانية بالكونجرس أن تصل إلى 973 مليار دولار هذا العام، وأن تتجاوز التريليون دولار في 2020.





وبحسب مكتب الميزانية، فإن الحكومة الأمريكية ستنفق نحو 7 تريليونات دولار خلال العقد المقبل من أجل خدمة الدين القومي فقط.





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