مواجهات نارية تسفر عنها قرعة ثمن نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

2019/01/29 | 00:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

Reuters

أسفرت قرعة دور الـ16 من كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الاثنين، عن مواجهة نارية تجمع بين تشيلسي حامل اللقب ومانشستر يونايتد.

وسيخوض مانشستر يونايتد مواجهة صعبة جدا أمام تشيلسي في الدور ثمن النهائي من مسابقة الكأس، في حين ستكون مهمة مانشستر سيتي سهلة أمام المتأهل من ميدلزبره أو نيوبورت.وجاءت نتيجة قرعة باقي مواجهات دور الـ16 لكأس الاتحاد الإنجليزي كالتالي:يواجه ديربي كاونتي الفائز من الإعادة بين وست بروميتش.ويلعب كريستال بالاس ضد دونكاستر روفرز، وويمبلدون ضد ميلوول.ويواجه واتفورد الفائز من مباراة الإعادة بين بورتسموث وكوينز بارك رينجرز.وينتظر سوانزي سيتي الفائز من مباراة بارنيت ضد برينتفورد.وأخيرا ينتظر بريستول الفائز من مباراة الإعادة من وولفرهامبتون ضد شروسبيري تاون.المصدر: وكالات

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