تقرير: البرلمان البريطاني سيصوت على صفقة البريكست 13 فبراير

2019/01/29 | 00:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: أفاد تقرير صحفي أن البرلمان البريطاني سوف يصوت على صفقة البريكست البديلة في منتصف شهر فبراير المقبل.





وكان البرلمان البريطاني قد أعلن في وقت سابق أنه سوف يناقش ويصوّت على الخطة البديلة للخروج من الاتحاد الأوروبي في 29 يناير الجاري.





ونقلت "سكاى نيوز" عن مصادر لم تسمها، اليوم الإثنين، أن رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي أخبرت المشرعين من حزب المحافظين أنها تعتزم إجراء تصويت البرلمان على اتفاقية خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي في يوم 13 من الشهر المقبل.





وكانت صفقة رئيس الوزراء البريطانية للبريكست قد تعرضت لهزيمة ساحقة في وقت سابق من هذا الشهر.





ومن جانبه ذكرت ماي أنها تريد الحصول على تنازلات تتعلق بالحدود مع إيرلندا الشمالية من أجل الفوز بدعم البرلمان البريطاني.





ومن المفترض أن تتم عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سواءً تم تمرير البرلمان للصفقة أم لا في 29 مارس المقبل.





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