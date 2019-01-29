2019/01/29 | 00:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو – أربيلأسفرت قرعة الدور ثمن النهائي من مسابقة كأس إنكلترا لكرة القدم التي سحبت اليوم الاثنين، عن مواجهة نارية بين تشيلسي حامل اللقب، ومانشستر يونايتد الوصيف.وستكون هذه المواجهة، الوحيدة المهمة التي تجمع بين ناديين من الدرجة الممتازة، وهي عبارة عن إعادة لنهائي الموسم الماضي الذي فاز فيه تشلسي بهدف وحيد لنجمه البلجيكي إدين هازار من ركلة جزاء.وتأهل يونايتد الى ثمن النهائي بفوزه العريض على أرسنال 3-1، وهو الفوز الثامن توالياً في 8 مباريات بمختلف المسابقات بقيادة مدربه الجديد ولاعبه السابق النروجي أولي غونار سولسكاير، فيما بلغ تشلسي الدور ذاته على حساب شيفيلد ونزداي 3-0.وسينتظر مانشستر سيتي بطل الدوري، المباراة المعادة في الدور الرابع بين ميدلزبره من الدرجة الأولى (الثانية عملياً)، ونيوبورت كاونتي من الثالثة لمعرفة خصمه في ثمن النهائي.كما أسفرت قرعة الدور ثمن النهائي الذي تقام مبارياته من 15 إلى 18 شباط/فبراير، عنالمواجهات التالية: بريستول (أولى) - شروزبره (ثانية) أو وولفرهامبتون، ويمبلدون (ثانية) - ميلوول (أولى)، دونكاستر (ثانية) - كريستال بالاس، ميدلزبره (أولى) أو نيوبورت (ثالثة) - مانشستر سيتي، سوانسي (أولى) - بارنيت (هاوٍ) أو برنتفورد (أولى)، بورتسموث (ثانية) أو كوينز بارك رينجرز (أولى) – واتفورد، برايتون أو وست هام - دربي كاونتي (أولى).

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قرعة كأس إنكلترا.. مواجهة نارية بين مانشستر يونايتد وتشيلسي) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قرعة كأس إنكلترا.. مواجهة نارية بين مانشستر يونايتد وتشيلسي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).