رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي يلتقي رئيس مجلس العموم البريطاني جون بيركو

2019/01/29 | 00:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي مع رئيسَ مجلس العموم البريطاني جون بيركو تعزير العلاقات الثنائية بين البلدين، وتفعيل لجان الصداقة البرلمانية.

وناقش الجانبان استمرار الدعم والتشجيع للمؤسسات التي تعنى بالديمقراطية وتطوير العمل البرلماني، ومساهمة الشركات البريطانية في إعادة إعمار العراق، والاستفادة من خبراتها في هذا المجال.

وبارك بيركو الانتصارات الكبيرة التي حققتها القوات الأمنية العراقية ضد تنظيم داعش الإرهابي، مجددا الاستمرار بتقديم جميع الإمكانات اللازمة لدعم العراق في المجالات كافة.

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