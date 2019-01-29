نائبة تعبّر عن صدمتها بعد زيارة سجن “التاجي”: هذا ما وجدته!

2019/01/29 | 00:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس كشفت النائبة عن تحالف سائرون هيفاء الامين، الاثنين، عن وجود تصنيف طائفي للسجناء في سجن التاجي، بالإضافة إلى إصابة الحراس بـ”السل، الجرب” جراء العدوى من السجناء.وقالت الامين في منشور على صفحتها تابعه “ناس”، اليوم (28 كانون الثاني 2019)، “زرت صباح هذا اليوم سجن التاجي وتعرفت بشكل اولي على ظروف السجناء والعاملين، والسجن […]

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