2019/01/29 | 00:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السفير الاميركي قبل رحيله يوكد على اهمية دور العراق المحوري في المنطقة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السفير الاميركي قبل رحيله يوكد على اهمية دور العراق المحوري في المنطقة ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السفير الاميركي قبل رحيله يوكد على اهمية دور العراق المحوري في المنطقة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).