أمريكا تحض الجيش الفنزويلي على القبول بانتقال سلمي للسلطة

2019/01/29 | 00:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون يتحدث خلال مؤتمر صحفي في كييف يوم الجمعة.



تصوير: فالنتين أوجيرنكو - رويترز.

حضّت الولايات المتحدة الجيش الفنزويلي، الإثنين، على القبول بانتقال “سلمي” للسلطة من الرئيس نيكولاس مادورو إلى زعيم المعارضة خوان جوايدو، الذي تعترف به الولايات المتحدة وعدد من الدول الإقليمية رئيسا بالوكالة لهذا البلد المضطرب.

وقال مستشار الأمن القومي، جون بولتون، للصحفيين في البيت الأبيض، “ندعو أيضا الجيش الفنزويلي وقوات الأمن لقبول انتقال سلمي وديمقراطي ودستوري للسلطة”، مؤكّدا أنّ “الرئيس دونالد ترامب كان واضحا في هذا الأمر بأنّ كل الخيارات متاحة على الطاولة”، ردا على سؤال حول إمكانية استخدام القوة العسكرية في الملف المحتدم.

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