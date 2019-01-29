فنزويلا تعلن عودة جميع دبلوماسييها من واشنطن بعد قطع العلاقات

2019/01/29 | 00:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الخارجية الفنزويلي، خورخي أرياسا، أن جميع الدبلوماسيين الفنزويليين فى الولايات المتحدة عادوا إلى البلاد، بعد أن قطعت حكومة الرئيس نيكولاس مادورو العلاقات مع واشنطن.

وأكد وزير الخارجية الفنزويلي، خلال مؤتمر صحفي في العاصمة كاراكاس، استعداد مادورو للحوار مع المعارضة.

وكان مادورو قد أمهل الدبلوماسيين الأمريكيين 3 أيام لمغادرة البلاد، لكن إدارة الرئيس دونالد ترامب قالت إنها لن تتجاوب مع هذه المهلة بدعوى أن مادورو لم يعد الرئيس الشرعي لفنزويلا.

ومن ناحية ثانية، دعا رئيس البرلمان الفنزويلي، خوان جوايدو، إلى تنظيم مظاهرات جديدة ضد الرئيس نيكولاس مادورو.

وحث جوايدو الفنزويليين على المشاركة بشكل كبير في المظاهرات، وقال إن احتجاجات السبت المقبل ستتزامن مع انتهاء المهلة التي حددها الاتحاد الأوروبي لمادورو لإجراء انتخابات.

وأعلن جوايدو، مساء الإثنين، أنه سيتولى السيطرة على أصول بلاده في الخارج، لمنع الرئيس المنتخب نيكولاس مادورو من إهدارها.

وأكد جوايدو، في بيان نشره على تويتر، “من الآن فصاعدا، نبدأ السيطرة بشكل تدريجي ومنظم على أصول جمهوريتنا في الخارج، لمنع المغتصب وزمرته من محاولة التصرف بها”.

ويتزامن ذلك مع دعوة من الولايات المتحدة تحض فيها الجيش الفنزويلي على القبول بانتقال “سلمي” للسلطة، وأكد البيت الابيض أن “جميع الخيارات” مطروحة في الأزمة الفنزويلية.

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