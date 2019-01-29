6 قتلى في انفجار نادر يهز مدينة المخا الساحلية باليمن

2019/01/29 | 00:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكّد مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن جريفيث، في مقابلة صحفية وزع مكتبه نصّها الإثنين، أن الجداول الزمنية لتنفيذ اتفاقات السويد حول الحديدة وتبادل الأسرى، مدّدت بسبب “صعوبات على الأرض”.

كما أكّد جريفيث في حديثه لصحيفة “الشرق الأوسط” السعودية، أن الجنرال الهولندي باتريك كمارت، كبير المراقبين الأمميين في اليمن، سيغادر منصبه.

وكان دبلوماسي أبلغ وكالة فرانس برس الأسبوع الماضي أنه يجري حاليا البحث عن بديل، ووصل جريفيث إلى العاصمة اليمنية الخاضعة لسيطرة المتمردين الحوثيين، الإثنين، حسبما أفاد مصور وكالة فرانس برس، بعد أيام من زيارة قام بها إلى الرياض برفقة كمارت حيث التقيا مسؤولين يمنيين في مقدمهم الرئيس المعترف به عبد ربه منصور هادي.

وقال مبعوث الأمم المتحدة في المقابلة الصحفية، إن “حالة الزخم لا تزال موجودة حتى وإن استغرق الجدول الزمني المزيد من الوقت في ما يخص اتفاق الحديدة وكذلك اتفاق تبادل الأسرى”.

وأوضح “مثل هذه التغييرات في الجداول الزمنية كانت متوقعة في ضوء الحقائق التالية: أولا، هذه الجداول الزمنية كانت طموحة بدرجة كبيرة، ثانيا، نحن نتعامل مع وضع بالغ التعقيد على الأرض”.

ويشهد اليمن، أفقر دول شبه الجزيرة العربية، حربا منذ 2014 بين المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران والقوات الموالية للرئيس هادي، تصاعدت في مارس/ آذار 2015 مع تدخل السعودية على رأس تحالف عسكري دعما للقوات الحكومية.

ومذاك، قتل في الحرب نحو 10 آلاف شخص، وفقا لمنظمة الصحة العالمية، بينما تقول منظمات حقوقية مستقلة، إن عدد القتلى الحقيقي قد يبلغ خمسة أضعاف ذلك.

وتوصل طرفا النزاع في محادثات في السويد الشهر الماضي إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة التي تضم ميناء رئيسيا تمر عبره غالبية المواد التجارية الموجهة إلى ملايين السكان، وانسحاب الحوثيين من هذا الميناء، ومغادرة قوات الطرفين لمدينة الحديدة، مركز المحافظة في غرب البلد الفقير وحيث يقع الميناء.

وكان من المقرّر أن تُطبَّق بنود هذا الاتفاق، إلى جانب اتفاق لتبادل الأسرى، في الأسابيع الأولى من الشهر الحالي، وهو ما لم يحدث حتى الآن، وسط تبادل اتهامات بخرق الاتفاقات.

وذكر جريفيث في المقابلة أنه يعمل مع كافة الأطراف “على تنفيذ إعادة الانتشار في الحديدة بشكل موثوق يمكن التحقق منه، ونعمل لضمان أن نرى ذلك يحدث في القريب العاجل”.

وعن إمكانية عقد جولة جديدة من المحادثات، قال جريفيث “نحن نخطط للدعوة لجولة أخرى من المشاورات قريبا”.

وتابع “في الوقت نفسه، فإننا جميعا متفقون على ضرورة إحراز تقدم في تنفيذ ما اتّفق عليه في السويد قبل الانتقال إلى جولة جديدة من المشاورات، ونتمنى أن نتمكن من إعلان تاريخ عقد الجولة القادمة من المشاورات قريبا”.

ويقود الجنرال الهولندي المتقاعد باتريك كامرت منذ 23 ديسمبر/ كانون الأول 2018 بعثة مراقبي الأمم المتحدة التي صادق عليها مؤخرا مجلس الأمن وستضم عند اكتمالها 75 مراقبًا مدنيًا.

ويترأس كمارت لجنة تضم طرفي النزاع مكلفة بالإشراف على تنفيذ الاتفاقات.



وتعرّض موكبه في 17 يناير/ كانون الثاني لإطلاق نار لم يوقع إصابات وذلك عند خروجه من اجتماع مع الحكومة اليمنية، وقالت الأمم المتحدة إنها لا تعرف مصدر إطلاق النار.

والأربعاء، عُلِم من مصادر دبلوماسية أن الأمم المتحدة تبحث عن خلف له، وأكّد جريفيث للصحيفة مغادرة كمارت منصبه، قائلا ردا على سؤال حول وجود خلاف بينه وبين الجنرال الهولندي “خطة الجنرال كمارت كانت البقاء في اليمن لفترة زمنية قصيرة، لتفعيل عمل لجنة إعادة الانتشار ووضع الأسس لتشكيل بعثة الحديدة.



جميع التكهنات حول وجود أسباب أخرى لرحيل الجنرال باتريك ليست دقيقة”.

والإثنين، التقى جريفيث زعيم المتمردين عبد الملك الحوثي.

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