مرشح ترامب لمنصب وزير العدل: الرئيس لم يناقش معي تحقيقات مولر

2019/01/29 | 00:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أبلغ وليام بار، مرشح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمنصب وزير العدل، المشرعين الأمريكيين، في تعليقات مكتوبة نشرت الإثنين، بأنه لن يتخذ أي خطوات لإقالة المحقق الخاص روبرت مولر على نحو غير ملائم، وقال إن ترامب لم يبحث معه قط فحوى التحقيق، الذي يجريه مولر بشأن روسيا.

وفي رده على أسئلة أعضاء اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ، قال بار أيضا، إنه بحث مع المسؤولين بوزارة العدل مسألة إعفاء نفسه من الإشراف على تحقيق مولر في دور روسيا في انتخابات 2016.

ومن المقرر أن تصوت اللجنة، الثلاثاء، على التصديق على تعيين بار، وإحالة الأمر إلى مجلس الشيوخ بأكمله لإقراره.

وكتب بار ردا على تساؤل للسناتور الديمقراطي باترك ليهي، “لم يطلب الرئيس مني معرفة وجهة نظري بشأن أي جانب من جوانب التحقيق، ولم يسألني عما سأفعله بشأن التحقيق”.

ووصف الرئيس الجمهوري تحقيق مولر بأنه “حملة اضطهاد”، رغم أن بار قال هذا الشهر خلال جلسة النظر في تعيينه، إنه سيتيح للمحقق الخاص استكمال تحقيقه، وتعهد بأن يعمل كل ما في وسعه للكشف عن أكبر قدر من تفاصيل نتائج التحقيق.

وتعرض بار لانتقادات من الديمقراطيين بسبب مذكرة أرسلها إلى المسؤولين بوزارة العدل والبيت الأبيض العام الماضي، ووصف فيها تحقيق مولر فيما إذا كان ترامب أعاق سير العدالة بأنه “سوء فهم قاتل”.

وإذا صدق مجلس الشيوخ على تعيينه فسوف يشرف بار على تحقيق مولر فيما إذا كانت حملة ترامب الرئاسية تواطأت مع روسيا، وينفي ترامب مثل هذا التواطؤ، كما تنفي روسيا تدخلها في انتخابات الرئاسة الأمريكية.

وعبر الديمقراطيون عن قلقهم بشأن ما إذا كان بار سيكشف للكونجرس على نحو كاف جميع التفاصيل المتعلقة بتحقيق مولر بما في ذلك أي قرار بعدم اتهام أشخاص بعينهم، وأشار بار إلى أن بعض التفاصيل ربما تظل طي الكتمان.

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