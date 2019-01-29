2019/01/29 | 00:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وستكون هذه المواجهة، الوحيدة المهمة التي تجمع بين ناديين من الدرجة الممتازة، عبارة عن إعادة لنهائي الموسم الماضي الذي فاز فيه تشيلسي بهدف وحيد لنجمه البلجيكي إدين هازار من ركلة جزاء.وتأهل يونايتد إلى ثمن النهائي بفوزه على أرسنال 3-1، بقيادة مدربه الجديد ولاعبه السابق النرويجي أولي غونار سولسكاير، فيما بلغ تشيلسي الدور ذاته على حساب شيفيلد ونزداي (3-صفر).وسينتظر مانشستر سيتي بطل الدوري المباراة المعادة في الدور الرابع بين ميدلزبره من الدرجة الأولى (الثانية عملياً) ونيوبورت كاونتي من الثالثة لمعرفة خصمه في ثمن النهائي.وهنا قرعة الدور ثمن النهائي:بريستول (أولى) - شروزبره (ثانية) أو وولفرهامبتونويمبلدون (ثانية) - ميلوول (أولى)دونكاستر (ثانية) - كريستال بالاسميدلزبره (أولى) أو نيوبورت (ثالثة) - مانشستر سيتيتشيلسي - مانشستر يونايتدسوانسي (أولى) - بارنيت (هاو) أو برنتفورد (أولى)بورتسموث (ثانية) أو كوينز بارك رينجرز (أولى) - واتفوردبرايتون أو وست بروميتش (أولى) - دربي كاونتي (أولى)

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قرعة كأس الاتحاد الإنكليزي: نهائي مبكر بين تشيلسي ومانشستر يونايتد) نشر أولاً على موقع (بي ان سبورت) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قرعة كأس الاتحاد الإنكليزي: نهائي مبكر بين تشيلسي ومانشستر يونايتد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بي ان سبورت).