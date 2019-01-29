خسائر النفط تتصدر المشهد في الأسواق العالمية اليوم

2019/01/29 | 01:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

من:أحمد شوقي

مباشر: كان لخسائر أسعار النفط الكلمة العليا في مجريات الأحداث بالأسواق العالمية بنهاية تعاملات اليوم الإثنين.





وفي استمرار للتوترات السياسية في فنزويلا، دعا زعيم المعارضة خوان جوايدو إلى مظاهرات جديدة ضد حكم الرئيس نيكولاس مادورو، في الوقت الذي ذكر فيه تقرير صحفي أن حكومة كاراكاس خفضت قيمة عملتها المحلية لتتماشى مع السوق السوداء.





خسائر النفط

سجلت أسعار النفط تراجعاً قوياً بأكثر من 3% عند تسوية التعاملات، ليهبط "نايمكس" عند أدنى مستوى في أسبوعين مع خسائر الأسهم.





كما تعرض الخام للضغط مع عودة نشاط التنقيب عن النفط بالولايات المتحدة في إشارة إلى مزيد من الارتفاعل إنتاج الخام الأمريكي خلال الفترة المقبلة.





فيما سجل سعر العقود الآجلة للغاز الطبيعي خسائر قوية بلغت 8% عند أدنى مستوى في 4 أشهر مع توقعات باعتدال الطقس.





في حين ارتفعت أسعار الذهب لأعلى مستوى في 7 أشهر عند التسوية مع تراجع سوق الأسهم والدولار الأمريكي.





اللون الأحمر يخيم على سوق الأسهم

شهدت الأسهم الأمريكية خسائر قوية بنهاية تعاملات اليوم، حيث فقد "داو جونز" أكثر من 200 نقطة مع نتائج الأعمال السلبية.





وأعلنت شركة "كاتربيلر" أنها سجلت أرباحاً بأقل من تقديرات المحللين خلال الربع الأخير من العام الماضي، ليتراجع السهم بنحو 9%.





ومع تباطؤ الطلب في الصين، واصلت الشركات تخفيض توقعاتها للربع الرابع من 2018، حيث توقعت "نيفيديا" تحقيق إيرادات عند 2.20 مليار دولار مقارنة مع 2.70 مليار دولار في تقديرات سابقة.





فيما ذكر مكتب الميزانية في الكونجرس الأمريكي أن الإغلاق الحكومي كلف الولايات المتحدة نحو 11 مليار دولار.





كما أغلقت الأسهم الأوروبية جلسة اليوم في النطاق الأحمر مع خسائر الأسواق العالمية وترقب المحادثات التجارية وتطوررات البريكست.





ومن جانبه حذر رئيس المركزي الأوروبي من التأثير السلبي لحالات عدم اليقين المحيطة باقتصاد منطقة اليورو، مشيراً إلى النمو الاقتصادي كان أقل من المتوقع في الأشهر الأخيرة.





وفي بيانات اقتصادية اليوم، تسارع نمو المعروض النقدي في منطقة اليورو بأكثر من توقعات المحللين خلال ديسمبر الماضي.





ونفس الحال أيضاً بالنسبة للأسهم اليابانية التي تراجعت في ختام تعاملات اليوم بعد جلسة متقلبة.





وللمرة الأولى في 10 سنوات، أعلنت الحكومة اليونانية أنها ستقوم بزيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 11% بدايةً من فبراير المقبل.





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