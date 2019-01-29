2019/01/29 | 01:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في نهاية تعاملات اليوم الاثنين، ليفقد مؤشر "داو جونز" أكثر من 200 نقطة مع التركيز على نتائج أعمال الشركات.





وكان قطاعات التكنولوجيا والاتصالات والرعاية الصحية أكبر الخاسرين في "وول ستريت"، كما قاد سهم "كاتربيلر" خسائر المؤشر الصناعي "داو جونز".





وتراجع سهم "كاتربيلر" بنسبة 9.1% بعد أن سجلت الشركة الأمريكية أرباحاً بأقل من تقديرات المحللين خلال الربع الأخير من عام 2018.





كما تهاوى سهم "نيفيديا" بأكثر من 13% بعد أن خفض الشركة توقعات الإيرادات إلى 2.2 مليار دولار من 2.7 مليار دولار مع تباطؤ الطلب خاصة في الصين.





في حين جاءت خسائر الأسهم الأمريكية رغم توصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لاتفاق مع الكونجرس يسمح بإعادة فتح الحكومة حتى 15 فبراير المقبل.





وكانت الأسهم الأمريكية قد ارتفعت بنهاية تعاملات الجمعة الماضية، مسجلةً مكاسبها الأسبوعية الخامسة على التوالي.





وعند نهاية التعاملات، تراجع "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.8% أو ما يعادل 208.9 نقطة، ليصل إلى 24528.1 نقطة، بعد أن فقد نحو 400 نقطة خلال التعاملات.





كما انخفض "ستاندرد آند بوزر" بنسبة تزيد عن 7% مسجلاً 2634.8 نقطة، وهبط "ناسداك" بنحو 1.1% إلى 7085.6 نقطة.





وبحلول الساعة 9:07 مساءً بتوقيت جرينتش، استقر مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية عند 95.743.





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