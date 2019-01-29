واشنطن تفرض عقوبات ضد شركة النفط المملوكة لحكومة فنزويلا

2019/01/29 | 01:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: قالت الولايات المتحدة إنها تعتزم عقوبات ضد شركة النفط الوطنية في فنزويلا وهي خطوة من شأنها زيادة الضغط على نظام الرئيس نيكولاس مادورو.





وقال وزير الخزانة الأمريكية ستيفن منوشين في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، اليوم الإثنين، إن العقوبات على شركة النفط "بي.دي.في.سي.أيه" تهدف إلى زيادة الضغط على مادورو ونقل السلطة إلى "خوان جوايدو" الذي أعلن نفسه رئيساً مؤقتاً للبلاد.





وكانت الولايات المتحدة قد اعترفت بـ"جوايدو" كرئيس مؤقت لفنزويلا مع اندلاع المظاهرات المناهضة لنظام مادورو، مما أدى إلى اتجاه كاراكاس لقطع العلاقات الدبلوماسية مع واشنطن.





وأضاف منوشين أن وحدة "سيتجو يترليوم" وحدة تابعة لشركة النفط الفنزويلية ومقرها ولاية "هيوستن" ستسمتر في العمل لكن لن يسمح لها بتحويل الأموال إلى نظام مادورو.





وأوضح وزير الخزانة أنه على المدى القصير من المتوقع أن يكون هناك تأثيراً متواضعاً على مصافي الولايات المتحدة، مشيراً إلى أن العقوبات لن تؤثر على النفط الذي تم شراؤه بالفعل ويتم شحنه.





ومن أجل تقليل الاضطرابات وتقديم الدعم للمساعدات الإنسانية، أصدر مكتب الرقابة على الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة تراخيص عامة تسمح ببعض الصفقات والأنشطة مع الشركة الفنزويلية لفترة محدودة ، حسبما قال منوشين.





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