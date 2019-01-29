بيلوسي: ترامب سيلقي خطابه عن حال الاتحاد في 5 فبراير

أعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، الديموقراطية نانسي بيلوسي، الإثنين، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وافق على إلقاء خطابه عن حال الاتحاد في 5 فبراير/شباط، بعد إنهاء الإغلاق الحكومي.
وجاء في كتاب وجّهته إلى ترامب “أدعوكم لإلقاء خطابكم عن حال الاتحاد قبل الدورة المشتركة للكونجرس في 5 فبراير/ شباط في قاعة مجلس النواب”.
وأكدت بيلوسي، أن الرئيس وافق على الموعد الجديد، بعد أن اضطر لإرجاء خطابه، الذي كان مقررا في 30 يناير/ كانون الثاني بسبب نقص العناصر الأمنية الناجم عن الإغلاق الحكومي.
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