بيلوسي: ترامب سيلقي خطابه عن حال الاتحاد في 5 فبراير

2019/01/29 | 01:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، الديموقراطية نانسي بيلوسي، الإثنين، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وافق على إلقاء خطابه عن حال الاتحاد في 5 فبراير/شباط، بعد إنهاء الإغلاق الحكومي.

وجاء في كتاب وجّهته إلى ترامب “أدعوكم لإلقاء خطابكم عن حال الاتحاد قبل الدورة المشتركة للكونجرس في 5 فبراير/ شباط في قاعة مجلس النواب”.

وأكدت بيلوسي، أن الرئيس وافق على الموعد الجديد، بعد أن اضطر لإرجاء خطابه، الذي كان مقررا في 30 يناير/ كانون الثاني بسبب نقص العناصر الأمنية الناجم عن الإغلاق الحكومي.

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