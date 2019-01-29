الناظر: اقترح إنشاء المجلس العربي للبحث العلمي للاستفادة من الخبرات المختلفة

2019/01/29 | 01:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اقترح الدكتور هاني الناظر، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر تستطيع، إنشاء المجلس العربي للبحث العلمي، للاستفادة من الخبرات المختلفة، ويضم هيئات علمية للمساعده في تحقيق نهضة علمية في كل الدول العربية، ويحدث التكامل بين الدول صاحبة الدعم والدول التي لديها عقول علمية خبرات بحثية.

يزخر الوطن العربي بالكثير من العقول المبدعة، والتي برزت إبداعاتها ومخترعاتها في الدول المتقدمة، حيث أصبحت هجرة الكفاءات والعقول المفكرة العربية ظاهرة ملحوظة خلال الآونة الأخيرة، ما يثير التساؤلات حول إمكانية استفادة البلدان العربية منهم.

وكانت العقول العربية المهاجرة وكيفية مساعدة أوطانها هي محور النقاش خلال حلقة اليوم من برنامج بالمصري، تقديم الإعلامي ضياء رشوان، حيث ناقش ضيوف الحلقة كلا من الدكتور هاني الناظر، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصرتستطيع، والدكتور أيمن زهري، رئيس الجمعية المصرية لدراسات الهجرة، والدكتور محمد الخشاني، رئيس الجمعية المغاربية لدراسات الهجرة.

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