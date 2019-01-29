2019/01/29 | 01:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيلوسي تعلن أن ترامب سيلقي خطابه عن حال الاتحاد في 5 فبراير

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