رئيسة مجلس نواب أميركا تدعو ترامب لإلقاء خطاب حالة الاتحاد في 5 شباط

2019/01/29 | 01:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعت رئيسة ​مجلس النواب الأميركي​ ​نانسي بيلوسي​ الرئيس الأميركي

​دونالد ترامب​ إلى إلقاء خطاب "حالة الاتحاد" من المجلس في 5 شباط

المقبل، وذلك بعد إعادة فتح ​الحكومة​ مؤقتاً.وكان ترامب قد أعلن عن إرجاء إلقاء خطاب "حالة الاتحاد" في الكونغرس

إلى حين انتهاء الإغلاق الحكومي الجزئي، بعدما كان "رافضا" الأمر في

البداية، مشيراً إلى "أنني سألقي الخطاب بعد نهاية الإغلاق الحكومي".

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