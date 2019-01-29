2019/01/29 | 02:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: X8SMCbxxIQY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بتوقيت العاصمة - سفارات العراق .. المحسوبية تقتل التمثيل 2019/1/28) نشر أولاً على موقع (قناة العهد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بتوقيت العاصمة - سفارات العراق .. المحسوبية تقتل التمثيل 2019/1/28) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العهد).