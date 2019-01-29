2019/01/29 | 02:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مقابلة "ناس" مع أياد علاوي بث مباشر لمقابلة "ناس" الكاملة مع زعيم ائتلاف الوطنية أياد علاوي(بث متزامن في يوتيوب)———في المقابلة: ما الذي يُغضب الصدر في التشكيلة الحكومية؟——– الإيرانيون يتدخلون في عملنا السياسي..هذا ما أبلغه علاوي لظريف——–رسالة مسؤول أميركي لعلاوي بشأن "الميليشيات الإيرانية" في العراق والمنطقة؟ ——–الحشد "جيش ثان"..ويجب دمجه في المؤسسة الأمنية——–ماهي اعتراضات […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بث مباشر لمقابلة “ناس” الكاملة مع زعيم ائتلاف الوطنية أياد علاوي) نشر أولاً على موقع (ناس نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بث مباشر لمقابلة “ناس” الكاملة مع زعيم ائتلاف الوطنية أياد علاوي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ناس نيوز).