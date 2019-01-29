كاوه محمد: موقف حكومة الاقليم تجاه تظاهرات دهوك مشين

2019/01/29 | 02:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- اليوم اعتبر النائب كاوه محمد من كتلة التغيير موقف حكومة اقليم كردستان تجاه تظاهرات دهوك موقفا مشينا جاء لارضاء الحكومة التركية .وقال محمد في بيان أصدره الاثنين :”بعد مظاهرات المواطنين يوم امس (١/٢٧) في ناحية شيلادزي التابعة لمحافظة دهوك ضد القوات التركية، قامت حكومة اقليم كردستان باتخاذ موقف مشين و مهين حيث اعتبرت […]

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