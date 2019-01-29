إيران تبرم اتفاقات اقتصادية مع سوريا 

2019/01/29 | 03:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس أبرمت إيران اتفاقات اقتصادية وتجارية مع سوريا يوم الاثنين بينما توسع دورها بعد أن ساعدت الرئيس السوري بشار الأسد على استعادة معظم أراضي بلاده.وقال نائب الرئيس الإيراني إسحاق جهانجيري في العاصمة السورية دمشق إن طهران توصلت إلى اتفاقات ”مهمة جدا بشأن التعاون المصرفي“ مع سوريا.أضاف أن إيران ستساعد في إصلاح محطات […]

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