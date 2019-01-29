ترامب وبيلوسي يتفقان على إلقاء خطاب حالة الاتحاد في الخامس من شباط

2019/01/29 | 03:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس قال متحدث باسم نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأمريكي، إنها والرئيس دونالد ترامب اتفقا على أن يلقي ترامب الخطاب السنوي عن حالة الاتحاد يوم الخامس من فبراير شباط بعد تأجيل الخطاب الذي كان مقررا يوم 29 يناير كانون الثاني بسبب الإغلاق الجزئي للإدارة الأمريكية.وجاء في خطاب موجه إلى ترامب نشره على تويتر […]

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