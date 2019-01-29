النفط يهبط 3% مع زيادة الإنتاج الأمريكي

2019/01/29 | 03:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس هبطت أسعار النفط بنحو ثلاثة بالمئة يوم الاثنين، مسجلة أكبر انخفاض يومي بالنسبة المئوية في شهر، وذلك بعد زيادة في أنشطة الحفر لاستخراج النفط في الولايات المتحدة أشارت إلى مزيد من النمو في الإمدادات وسط مخاوف مستمرة بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي.وانخفض خام القياس العالمي مزيج برنت 1.71 دولار، أو ما يعادل […]

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