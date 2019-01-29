الميليشيات تضبط إيقاع التوتر على الحدود السورية العراقية وفق الأجندة الإيرانية

2019/01/29 | 05:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استخدام الوكلاء المحليين واتخاذ أراضي الغير مسرحا لمنازلة الخصوم، أسلوب دأبت إيران على اتّباعه في حرب النفوذ التي تخوضها.وهي تريد اتّباع

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