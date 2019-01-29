الحكومة الأميركية تستأنف عملها بعد خسائر بـ11 مليار دولار

2019/01/29 | 05:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتظم نحو 800 ألف موظف اتحادي في وظائفهم مع استئناف الحكومة الأميركية العمل الاثنين بعد إغلاق دام 35 يوما، في حين يستعد

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