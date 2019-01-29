الحرس الثوري الإيراني.. مقتل جنودنا بسوريا دعاية إسرائيلية فارغة

2019/01/29 | 05:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى الحرس الثوري الإيراني مقتل أي من أفراده خلال الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على سوريا.وقال متحدث باسم الحرس إن ادعاء رئيس الوزراء

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