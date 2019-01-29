ورشة عمل ببغداد لتنسيق الجهود الدولية لاسترداد الآثار

2019/01/29 | 05:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس استولى تنظيم الدولة الإسلامية على آلاف القطع الأثرية قبل طرده من العراق في 2017.معظم تلك الآثار لا يزال مفقودا، وشرع فريق دولي من الأثريين في عملية بحث بهدف استرداد ما يمكن استرداده منها.وأغار التنظيم المتشدد خلال احتلاله للبلاد في عامي 2014 و2015 على مواقع تاريخية وخربها، فيما وصفته منظمة الأمم المتحدة […]

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