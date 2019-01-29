2019/01/29 | 05:35
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. طالب جامعي : من اتخرج السايبا موجودة واشتغل تكسي 🚖) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: sZePlfRzwIs
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. طالب جامعي : من اتخرج السايبا موجودة واشتغل تكسي 🚖) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. طالب جامعي : من اتخرج السايبا موجودة واشتغل تكسي 🚖) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفرات).