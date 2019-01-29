نيكي يهبط 0.45% في بداية التعامل بطوكيو

2019/01/29 | 07:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:هبط مؤشر نيكي القياسي، اليوم الثلاثاء، في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية.وتراجع نيكي 0.45% مسجلا 20555.44 نقطة، كما هبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا بنفس النسبة ليصل إلى 1548.46 نقطة، بحسب وكالة "رويترز".

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